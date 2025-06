FICCO/PR apreende 220kg de maconha em imóvel utilizado como depósito em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (19/...

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (19/06), aproximadamente 220kg de substância entorpecente em uma residência no bairro Portal da Foz, em Foz do Iguaçu/PR.

