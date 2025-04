FICCO/PR apreende armas, drogas e munições no Paraná Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) apreendeu 86 kg de drogas, armas de fogo,...

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) apreendeu 86 kg de drogas, armas de fogo, 103 munições de diferentes calibres, além de equipamentos como coletes, balança de precisão e rádios comunicadores, em uma comunidade localizada nas proximidades do rio Paraná, em Foz do Iguaçu, na última quarta-feira (23/4).

