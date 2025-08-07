FICCO/PR apreende drogas em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) realizou a apreensão de aproximadamente 50...

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) realizou a apreensão de aproximadamente 50 quilos de maconha na noite da terça-feira (29/7) em Foz do Iguaçu (PR). Durante a operação, os agentes visualizaram um veículo que, ao perceber a presença da equipe policial, tentou escapar realizando manobras evasivas. Foi iniciado acompanhamento tático pelas ruas da região, sendo que, nas proximidades da marginal da BR-277, o condutor perdeu o controle da direção, resultando na parada forçada do automóvel. Três indivíduos desembarcaram e fugiram.

