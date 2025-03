FICCO/PR apreende quase meia tonelada de drogas em comunidade de Foz do Iguaçu

Momento MT |Do R7

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) apreendeu, nesta terça-feira (4/3), mais de 460 quilos de maconha escondidos em bombonas de papel dentro de um barraco em uma comunidade próxima ao rio Paraná. A ação ocorreu após monitoramento contínuo da região, motivado pela apreensão de 350 quilos de maconha na segunda-feira (3/3). As equipes identificaram indícios de que parte do carregamento ainda estaria na comunidade localizada nas proximidades da Avenida Beira-Rio.

