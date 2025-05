FICCO/PR e PM/SC localizam procurado pela justiça em São Bento do Sul Foz do Iguaçu/PR. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) participaram de uma ação conjunta...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) participaram de uma ação conjunta, com a PM/SC, para dar cumprimento a um mandado de prisão contra um indivíduo procurado pela Justiça pelo crime de roubo e com envolvimento em outras práticas criminosas, nesta quarta-feira (15/5).

