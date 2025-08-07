Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

FICCO/PR prende foragido da Justiça

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu um foragido da Justiça na última quarta-feira...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR) prendeu um foragido da Justiça na última quarta-feira (6/8), em Foz do Iguaçu/PR. A ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou a presença do homem em um endereço na cidade.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.