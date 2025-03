FICCO/PR prende indivíduo e localiza entreposto com mais de 1/2 tonelada de entorpecentes Foz do Iguaçu/PR. Policiais, integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prenderam, na madrugada desta terça-feira... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 16h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 16h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foz do Iguaçu/PR. Policiais, integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, prenderam, na madrugada desta terça-feira (11/3), uma pessoa que era responsável por um entreposto de entorpecentes, que eram trazidas do Paraguai e remetidas após serem ocultadas em bobinas. Os policiais receberam a informação que uma residência estaria sendo utilizada como depósito de drogas e armas no bairro Jardim Nacional, região nordeste de Foz do Iguaçu. Após localizada, os policiais monitoraram a residência, percebendo um fluxo de pessoas e veículos incompatível. Ao se aproximarem, identificaram tabletes característicos de embalagem de drogas e bobinas abertas, indicando a forma de ocultação de materiais ilícitos. Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF apreende skunk e pasta base de cocaína em ônibus na BR-364 em Cuiabá-MT

Comissão de Segurança Pública visitará sistema prisional em quatro cidades

Projeto proíbe contratação com recursos públicos de show que faça apologia ao crime