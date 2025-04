FICCO/PR prende motorista com veículo clonado em Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu/PR. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) prenderam, na tarde desta segunda...

Foz do Iguaçu/PR. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) prenderam, na tarde desta segunda-feira (14/4), um indivíduo com um veículo clonado, com registro de roubo no estado de São Paulo. Após o recebimento de informações sobre a circulação de um Honda/City, cor prata, com registro de furto/roubo, com placas clonadas, os policiais iniciaram patrulhamento para a localização do veículo.

