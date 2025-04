FICCO/PR, PRF/MS e PRE/SP apreendem mais de 7 toneladas de maconha

Maringá/PR. Nesta quarta-feira (16/4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR), a Polícia Rodoviária Federal em Dourados/MS e a Polícia Rodoviária Estadual Militar de São Paulo apreenderam mais de sete toneladas de maconha, na fronteira do Paraguai com o Mato Grosso do Sul. O motorista do caminhão que transportava a droga foi preso.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: