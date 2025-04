FICCO/PR realiza prisão por tráfico e cumpre mandado de prisão em Santa Helena/PR Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) prendeu uma mulher por tráfico de drogas e...

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) prendeu uma mulher por tráfico de drogas e um homem foragido da Justiça, na tarde do último sábado (12/4), no município de Santa Helena, oeste do Paraná.

