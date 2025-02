FICCO/RN deflagra operação contra casal suspeito de liderar organização criminosa Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), deflagrou, com o apoio da FICCO/PB, na...

Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), deflagrou, com o apoio da FICCO/PB, na tarde do último sábado, 25/1, em João Pessoa/PB, a Operação Galáxia, com o objetivo de investigar a ação de um casal com forte poder de liderança e gestão dentro de uma Organização Criminosa com atuação no Rio Grande do Norte.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: