FICCO/RN deflagra Operação Magma 2 contra lavagem de dinheiro de facção criminosa Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou, nesta terça-feira (22/07/2025...

Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou, nesta terça-feira (22/07/2025), a Operação Magma 2, para desarticular esquema de lavagem de dinheiro operado por integrantes de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro e com atuação de liderança negativa na Bahia.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos!

Leia Mais em Momento MT: