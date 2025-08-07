FICCO/RN deflagra operação na região metropolitana de Natal e apreende armamentos Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), na manhã desta quinta-feira (7/8), em...

Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), na manhã desta quinta-feira (7/8), em operação conjunta com a Polícia Militar do RN, através do 16º BPM, cumpriu busca em endereço da região metropolitana de Natal, em desdobramento da Operação Bate Lata. A ação teve como motivação informações de inteligência que indicavam movimentações suspeitas em áreas estratégicas da capital potiguar. Durante as diligências, as equipes localizaram armamentos e munições, que foram recolhidos para perícia técnica.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: