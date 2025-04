FICCO/RN prende foragido condenado a mais de 10 anos na BR-101 Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), com apoio da FICCO/PB, prendeu na tarde...

Natal/RN. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN), com apoio da FICCO/PB, prendeu na tarde desta terça-feira (22/04), um homem foragido da Justiça. A prisão ocorreu em via pública, na BR-101, no município de João Pessoa (PB), e foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante (RN). O indivíduo preso havia sido condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, com sentença já transitada em julgado.

