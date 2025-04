FICCO/RN realiza operação contra organização criminosa no Rio Grande do Norte Mossoró/RN. Nesta terça-feira (29/4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou...

Mossoró/RN. Nesta terça-feira (29/4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou a Operação Rust, no combate a crimes praticados por integrantes de organização criminosa com atuação dentro e fora dos presídios do Rio Grande do Norte. Durante a investigação, foi identificado um esquema de tráfico de drogas e armas, que movimentou R$ 3 milhões.

