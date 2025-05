FICCO/RO cumpre um mandado de busca e apreensão e combate a associação criminosa

Momento MT |Do R7

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Rondônia (FICCO/RO) cumpriu um mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (12/5), com o intuito de combater roubos aos Correios na cidade de Porto Velho/RO. A investigação teve início em setembro de 2024, após o roubo de um veículo dos Correios. A medida judicial visa buscar elementos relacionados à prática criminosa e recuperar os objetos subtraídos no dia do crime.

