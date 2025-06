FICCO/RO deflagra operação contra grupo criminoso especializado no furto de grãos em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia – FICCO/RO deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26/6), a Operação Piratas do Madeira com intuito de reprimir associação criminosa especializada no furto de grãos diretamente de embarcações fundeadas no Rio Madeira, no município de Porto Velho/RO. As investigações apontaram a atuação de um grupo envolvido na subtração de cargas de adubo, soja, milho e outros grãos de embarcações utilizadas por empresas privadas.

