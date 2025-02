FICCO/RO prende duas pessoas que prestaram auxílio aos envolvidos na execução de polícial militar Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) realizou, nesta sexta-feira, 31/1, a prisão... Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 01/02/2025 - 21h26 ) twitter

Porto Velho/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) realizou, nesta sexta-feira, 31/1, a prisão de dois indivíduos que abrigaram os criminosos que executaram um policial militar no dia 12 de janeiro. A partir da informação do local de esconderijo dos foragidos, bem como da arma de fogo do policial, que havia sido subtraída durante a sua execução, a FICCO/RO (acionou o GAVE (Gerência de Aviação do Estado) para realizar o voo até a região da Vila Mapinguari, margeando o Rio Mucuim. Saiba mais sobre essa operação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e BPFRON apreendem veículo carregado com 376kg de maconha em Guaíra/PR

