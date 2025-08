FICCO/RR deflagra operação em combate ao tráfico de drogas em Roraima

Momento MT |Do R7

Boa Vista/RR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/RR) deflagrou, na manhã desta terça-feira (5/8), a Operação Contenção, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos contra duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo as investigações, os indivíduos estariam atuando nas proximidades da região central de Boa Vista/RR.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: