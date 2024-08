FICCO/RR Realiza Grande Incineração de Drogas em Boa Vista

Momento MT |Do R7

Boa Vista/RR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/RR incinerou, na manhã desta terça-feira, 27/8, aproximadamente 350 kg de drogas. O material foi resultado de uma apreensão ocorrida no mês de janeiro do corrente ano na zona rural do Município de Mucajaí-RR.

