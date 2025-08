FICCO/SC deflagra operação para combater crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados brasileiros

Momento MT |Do R7

Florianópolis/SC. Na manhã desta terça-feira (5/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (FICCO/SC) deflagrou a Operação É Tetra, com o objetivo de desarticular facções criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT: