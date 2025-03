FICCO/SC prende casal por envolvimento com tráfico de drogas em Santa Catarina Florianópolis/SC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina (FICCO/SC) prendeu, nesta segunda-feira (24/3),... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h07 ) twitter

Florianópolis/SC. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Santa Catarina (FICCO/SC) prendeu, nesta segunda-feira (24/3), um casal envolvido com tráfico de drogas. A prisão ocorreu em Florianópolis/SC. Na ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú/SC. A ação é um desdobramento de uma operação realizada em novembro de 2024, quando foram apreendidos 150 kg de maconha em posse de um suspeito que trafegava pela BR-101, no município de Tijucas/SC. A partir dessa ocorrência, a FICCO/SC intensificou as investigações e identificou que o casal detido nesta segunda-feira atuou como batedor do veículo que transportou a droga apreendida. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Campanha sorteará 1 carro 0 km e 10 motos entre contribuintes

