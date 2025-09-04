FICCO/SE prende dois por tráfico de drogas em Simão Dias/SE Aracaju/SE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) apreendeu, na noite desta quarta-feira (3/9), cerca...

Aracaju/SE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) apreendeu, na noite desta quarta-feira (3/9), cerca de 3 kg de drogas durante uma ação policial realizada na rodovia SE-361, acesso ao município de Simão Dias. As investigações apontavam a chegada de um carregamento de drogas ao Estado de Sergipe, oriundo da Bahia, que estaria sendo transportado em um veículo de passeio ocupado por dois indivíduos, um deles com histórico de passagem pelo Sistema Prisional de Sergipe, onde cumpriu pena por roubo qualificado.

