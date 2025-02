FICCO/SE prende homem por tráfico interestadual de drogas

São Cristóvão/SE. Na tarde deste sábado (15/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Sergipe (FICCO/SE) localizou e prendeu, na BR 101, no município de São Cristóvão/SE, um indivíduo que transportava no interior de um automóvel com placas da Bahia cerca de 26 kg de maconha, e diversas munições de fuzil e de pistola, além de um carregador de pistola. O destino do material apreendido seria a cidade de Aracaju/SE.

