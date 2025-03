FICCO/SE prende traficante e apreende drogas e arma em Nossa Senhora do Socorro/SE

Aracaju/SE. Na tarde deste domingo, 23/3, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha – BPRP/PM/SE, localizou e prendeu, no bairro Santa Cecília, município de Nossa Senhora do Socorro/SE, um indivíduo de 44 anos de idade, natural de Aracaju/SE, que portava, em seu carro e em sua residência, um revólver calibre .357, munições e acessórios de arma de fogo, cerca de 300g de cocaína, balanças para pesagem de drogas e anotações do tráfico.

