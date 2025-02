FICCO/SE prende traficante e apreende drogas em São Domingos/SE

Momento MT |Do R7

São Domingos/SE. Na noite desta segunda-feira, 24/02, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha – BPRP/PM/SE, localizou e prendeu, na rodovia SE 170, no município de São Domingos/SE, um indivíduo de 42 anos de idade, natural de Entre Rios/BA, que transportava no interior de um automóvel locado na cidade de Aracaju/SE, cerca de 41 kg de maconha.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: