FICCO/SP apreende mais de 410 kg de maconha em Andradina/SP

Araçatuba/SP. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) apreendeu na manhã deste sábado (30/08) 410,52 kg de maconha durante fiscalização da Operação Impacto, na Rodovia SP-563, no município de Andradina/SP.

