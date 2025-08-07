FICCO/SP prende homem com cerca de 275 kg de cocaína em Nhandeara/SP São José do Rio Preto/SP. Nesta quinta-feira (07/08), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu...

São José do Rio Preto/SP. Nesta quinta-feira (07/08), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu em flagrante um homem por tráfico interestadual de drogas. Durante abordagem a um caminhão tanque na Rodovia SP-310, no município de Nhandeara/SP, policiais militares localizaram aproximadamente 275 kg de substância análoga à cocaína escondida na cabine do motorista.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: