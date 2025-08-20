FICCO/SP prende homem por contrabando e descaminho em São Carlos Araraquara/SP. Nesta quarta-feira (20/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu um homem...

Araraquara/SP. Nesta quarta-feira (20/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu um homem pelos crimes de contrabando e de descaminho na Rodovia SP 215, km 150, no município de São Carlos/SP. Durante abordagem a um caminhão-baú de médio porte, equipe da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo verificou grande quantidade de caixas contendo cigarros eletrônicos tipo vape, além de outras mercadorias diversas, sem aparente comprovação de internação em território nacional.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: