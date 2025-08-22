Fila por consultas oftalmológicas avança com atendimento a 80 pacientes Nos dias 28 e 29 de agosto, a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará mais um passo importante para...

Nos dias 28 e 29 de agosto, a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará mais um passo importante para cuidar da visão da população. Ao todo, 80 consultas oftalmológicas serão realizadas em dois dias, contemplando pacientes que já estavam regulados pela Central de Regulação e aguardavam na fila de espera. Na quinta-feira (28), a partir das 13h30, 40 pessoas serão atendidas; já na sexta-feira (29), no mesmo horário, outras 40 terão acesso ao especialista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o atendimento oftalmológico em Sorriso!

