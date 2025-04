Fila Zero avança e amplia oferta de cirurgias de média e alta complexidade O programa nasce para atender exclusivamente à população várzea-grandense e colocar fim à espera de anos por procedimentos, via SUS... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h06 ) twitter

O programa nasce para atender exclusivamente à população várzea-grandense e colocar fim à espera de anos por procedimentos, via SUS. O programa Fila Zero, iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso para reduzir a espera por procedimentos cirúrgicos, avança em Várzea Grande com uma importante novidade. Na próxima segunda-feira (7), às 9h, será lançada mais uma unidade de saúde que passará a integrar a rede de atendimento do programa SUS: o Hospital Santa Rita, que agora realizará cirurgias de média e alta complexidade, representando um marco inédito ao Município.

