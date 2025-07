Momento MT |Do R7

Filha de Éder Militão faz 3 anos e ele se declara à menina: 'Alegria da minha vida'

Cecilia, filha de Éder Militão e Karoline Lima, completa 3 anos, nesta quinta-feira (10), e ganhou uma linda homenagem do pai, o zagueiro do Real Madrid. O jogador compartilhou em seu Instagram diversos cliques dos dois juntos e se declarou. “Três anos de maior alegria da minha vida, do sorriso que enche meu coração de felicidade e olhar que acalma meu coração.”, iniciou.

