Filha de Gugu Liberato homenageia o pai no Dia dos Pais nos Estados Unidos: ‘Te amo’ Marina Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai no Dia dos Pais, celebrado... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h36 ) twitter

Marina Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai no Dia dos Pais, celebrado neste domingo (15), nos Estados Unidos. A jovem, de 21 anos, compartilhou uma foto antiga ao lado do apresentador e dos irmãos, João Augusto e Sofia, e se declarou: “Feliz Dia dos Pais, papai! Eu te amo pra sempre”, escreveu nos stories.

