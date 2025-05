Filhas de Virginia Fonseca vão à aula de futebol com camiseta de Messi: ‘Hoje foi dia’ As filhas da influenciadora e apresentadora, Virginia Fonseca e do cantor, Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2, fizeram... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h07 ) twitter

As filhas da influenciadora e apresentadora, Virginia Fonseca e do cantor, Zé Felipe, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2, fizeram uma aula de futebol nesta terça-feira (6), e a mãe compartilhou cliques fofos das duas. Virginia Fonseca, de 26, não acompanhou as meninas, pois tinha uma gravação, mas compartilhou uma foto das duas, que estavam usando uma camisa do . Quem levou as meninas para aula foi a avó paterna, Poliana Rocha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

