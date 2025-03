Filho de lavrador, Juca do Guaraná destaca comprometimento com a agricultura familiar em Mato Grosso O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB), um dos defensores do fortalecimento da agricultura familiar, tem se destacado na Assembleia...

Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share