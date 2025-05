Filho de Murilo Benício faz aniversário e ganha homenagem do pai: ‘Pietro fez 20’

Murilo Benício abriu o álbum de memórias para parabenizar o filho, Pietro Antonelli, que completa 20 anos neste sábado (24). O jovem, fruto do relacionamento do ator com Giovanna Antonelli, é o caçula dele, que também é pai de Antônio, de 28 anos, do relacionamento com Alessandra Negrini.

