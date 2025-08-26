Filho de Neymar faz 14 anos e Bruna Biancardi se declara ao menino: ‘Especial’ Bruna Biancardi, de 31 anos, celebrou nas redes sociais neste domingo (24), o aniversário de 14 anos do enteado Davi Lucca, filho de... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi, de 31 anos, celebrou nas redes sociais neste domingo (24), o aniversário de 14 anos do enteado Davi Lucca, filho de Neymar. A influenciadora compartilhou uma foto ao lado do adolescente e publicou uma mensagem carinhosa, além de mostrar um vídeo da filha Mavie com o irmão. “Parabéns, Davizinho! Desde que te conheci, percebi que você é puro, alegre, atencioso e sem maldade. Que Deus te abençoe sempre. Obrigada por me acolher tão bem e por ser um irmão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui para você”, escreveu Bruna.

Para mais detalhes sobre essa celebração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Curso de defesa pessoal para mulheres será lançado nesta quinta

Decreto cria auditoria para analisar contrato do estacionamento rotativoo

Alunos da UFMT visitam Palácio Alencastro e exploram marco da arquitetura