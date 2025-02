Filho de Xanddy e Carla faz sucesso ao mostrar supercoxas em banheiro: ‘Leg day’ Victor Alexandre, de 22 anos, tem mostrado nas redes sociais que leva sua rotina fitness muito a sério. Desta vez, ele impressionou... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Victor Alexandre, de 22 anos, tem mostrado nas redes sociais que leva sua rotina fitness muito a sério. Desta vez, ele impressionou ao levantar o short e exibir suas supercoxas dentro do banheiro da academia. “Leg day [‘dia de perna’, em português]”, escreveu o jovem, que é filho do cantor Xanddy, de 45, e da dançarina Carla Perez, de 47, no post.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Projeto exclui adicional de férias de contribuição para a Previdência Social

Projeto inclui desenvolvimento de ações de acessibilidade como critério de desempate em licitações

Projeto limita preço de ingressos para eventos esportivos