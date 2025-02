Filhote de gato palheiro resgatado em lavoura passa por avaliação médica em Várzea Grande Um filhote de gato palheiro, que foi resgatado por um trabalhador rural em uma lavoura localizada na cidade de Gaúcha do Norte (a 571... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um filhote de gato palheiro, que foi resgatado por um trabalhador rural em uma lavoura localizada na cidade de Gaúcha do Norte (a 571 km de Cuiabá) na última terça-feira (28.1), passa por avaliação médica em Várzea Grande. O felino recebeu o nome de Buriti, tem aproximadamente 30 dias de vida e pesa cerca de 148 gramas. Um funcionário da zona rural percebeu um gavião voar próximo do trator em que trabalhava. A ave tentava pegar algo no chão. Ao verificar, o homem se deparou com a pequena fêmea e a levou até a unidade da Polícia Militar de Gaúcha do Norte para encaminhamento ao órgão competente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a história do filhote Buriti!

Leia Mais em Momento MT:

Projeto considera serviços prestados por academias de ginástica como da área de saúde

Cooperação entre poderes é destacada durante abertura dos trabalhos legislativos

Congresso realiza sessão de abertura do ano legislativo; acompanhe