Filme de Mato Grosso faz história e vence quatro Kikitos no Festival de Gramado
O cinema mato-grossense acaba de viver um momento histórico. O longa-metragem Cinco Tipos de Medo, dirigido pelo cuiabano Bruno Bini...
O cinema mato-grossense acaba de viver um momento histórico. O longa-metragem Cinco Tipos de Medo, dirigido pelo cuiabano Bruno Bini, conquistou neste sábado (23) quatro prêmios no 53º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais prestigiados do país. A produção levou os troféus Kikito de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem e Melhor Ator Coadjuvante, este último para o rapper Xamã, em sua estreia nas telas.
Não perca a chance de saber mais sobre essa conquista histórica
