Filme de Mato Grosso faz história e vence quatro Kikitos no Festival de Gramado O cinema mato-grossense acaba de viver um momento histórico. O longa-metragem Cinco Tipos de Medo, dirigido pelo cuiabano Bruno Bini... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 16h38 ) twitter

O cinema mato-grossense acaba de viver um momento histórico. O longa-metragem Cinco Tipos de Medo, dirigido pelo cuiabano Bruno Bini, conquistou neste sábado (23) quatro prêmios no 53º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais prestigiados do país. A produção levou os troféus Kikito de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Montagem e Melhor Ator Coadjuvante, este último para o rapper Xamã, em sua estreia nas telas.

