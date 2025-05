Filme Mãe Bonifácia finaliza primeira etapa de gravações com Zezé Motta em Sorriso Chegou ao fim a primeira fase de gravações do longa-metragem “Mãe Bonifácia”, que está sendo filmado em Sorriso (MT). Foram dez dias... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h56 ) twitter

Momento MT

Chegou ao fim a primeira fase de gravações do longa-metragem “Mãe Bonifácia”, que está sendo filmado em Sorriso (MT). Foram dez dias intensos de filmagens, marcados por emoção e talento com a participação da renomada atriz Zezé Motta, ícone do cinema nacional, que contracenou com atores mato-grossenses como Eloá Pimenta e Ivan Belém.

