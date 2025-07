Fim da mostra reforça a importância da presença negra nas ciências Em um importante passo para a promoção da equidade étnico-racial, a “Mostra Mulheres Negras nas Ciências” concluiu suas atividades... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h38 ) twitter

Em um importante passo para a promoção da equidade étnico-racial, a “Mostra Mulheres Negras nas Ciências” concluiu suas atividades no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. Durante a semana, a exposição sobre a trajetória de 16 cientistas negras foi realizada na Procuradoria-Geral de Justiça e na Sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá. A ação foi resultado de uma parceria entre o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho – Vida Plena e o Projeto de Extensão “Mulheres nas Ciências”, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Por meio de banners, a iniciativa apresentou as trajetórias de mulheres negras que, com seu trabalho científico e tecnológico, romperam barreiras e contribuíram significativamente para a sociedade. O objetivo foi ampliar a discussão sobre o tema dentro da instituição, promovendo a sensibilização e incentivando à reflexão coletiva. A exposição gerou um impacto positivo entre os visitantes. Fabiana Natália dos Santos Dias, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do MPMT, destacou a relevância da mostra “A experiência de conhecer o desenvolvimento das mulheres nos primórdios da ciência como agora me auxiliou a entender que esse caminho ele foi trilhado com muito esforço e em toda história que eu ouvia eu via a presença da mulher como uma guerreira, batalhadora e que viu na ciência um caminho para melhorar e vencer na vida.” Para saber mais sobre essa importante iniciativa e o impacto que ela gerou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: 4 novos delegados reforçam segurança em Lucas do Rio Verde; Município se prepara para a chegada da DERF

