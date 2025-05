Fim da novela: Carlo AncelottI é o novo técnico da Seleção Brasileira A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 2026 e já treinará a Amarelinha nos dois próximos jogos pelas Eliminatórias diante do Equador e Paraguai, no próximo mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova era no futebol brasileiro!

Leia Mais em Momento MT:

Projeto obriga empresa de telecomunicação a adotar mais transparência junto ao consumidor

Maysa Leão retoma atividades na Câmara Municipal de Cuiabá após licença não remunerada

Polícia Militar realiza o descarte de 1,1 tonelada de documentos sem validade