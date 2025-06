Fim de semana será marcado por ações de promoção à saúde em Várzea Grande Várias regiões da cidade vão receber serviços: de vacinação a exames preventivos Neste final de semana, equipes de Unidades de Saúde... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h37 ) twitter

Várias regiões da cidade vão receber serviços: de vacinação a exames preventivos Neste final de semana, equipes de Unidades de Saúde da Família (USF) de Várzea Grande seguem com o compromisso de levar atendimento e cuidado à população. Serão realizadas diversas ações voltadas à saúde e ao bem-estar da comunidade, com destaque para vacinação, pesagem do Programa Bolsa Família e exames preventivos.

