Fim do vazio sanitário marca início da safra e clima de incertezas
Momento MT|Do R7
01/09/2025 - 08h58

O mês de setembro começa com um marco importante para o agronegócio: o fim do período do vazio sanitário da soja em várias regiões produtoras do país. A partir desta segunda-feira (1º.09), lavouras já podem ser implantadas em áreas do Paraná, segundo maior estado produtor da oleaginosa. A data abre oficialmente a temporada 2025/26, que promete ser recorde em produção, mas também marcada por cautela nos investimentos e desafios de mercado.

