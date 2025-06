Finais da natação encerram a 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos As finais da modalidade natação encerram, neste sábado (21), a 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs). As competições serão...

As finais da modalidade natação encerram, neste sábado (21), a 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs). As competições serão realizadas a partir das 7h30 na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizada no bairro Chácara dos Pinheiros. A entrada é gratuita.

