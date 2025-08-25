Finais do Torneio Internacional de Beach Tennis de Sinop aconteceram ontem (24); veja os campeões
O Torneio Internacional de Beach Tennis disputado em Sinop, nas modalidades BT 50 e BT 100, chegou ao fim neste final de semana. Domingo, ontem (24), aconteceu as finais na modalidade BT 100 do feminino e masculino. O torneio distribuiu US$ 10 mil (R$ 54 mil) aos ganhadores do BT 100 e US$ 4 mil (R$ 22 mil) aos vencedores do BT 50.
