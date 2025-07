Final da Copa das Torcidas será neste sábado no Campo do Rota A emoção do futebol vai tomar conta do Campo do Rota do Sol neste sábado (12), com a grande final da Copa das Torcidas. Após quase...

Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share