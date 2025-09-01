Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Financiamento do Samu é tema de audiência nesta quarta-feira

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O debate foi solicitado pelo deputado Zé Vitor (PL-MG) e será realizado às 9 horas, no plenário 7.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância do financiamento do Samu e as implicações para a saúde pública.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.