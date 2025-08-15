Financiamento é principal desafio para garantir psicólogos e assistentes sociais nas escolas, dizem especialistas O principal desafio para a implantação plena da lei que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais nas escolas (Lei 13.935/19... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h58 ) twitter

Audiência Pública – Implementação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica (Lei nº 13.935/2019) PNE. Representante do - Programa Interd Momento MT

O principal desafio para a implantação plena da lei que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais nas escolas (Lei 13.935/19) é o financiamento, segundo disseram participantes de debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.

