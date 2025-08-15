Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Financiamento é principal desafio para garantir psicólogos e assistentes sociais nas escolas, dizem especialistas

O principal desafio para a implantação plena da lei que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais nas escolas (Lei 13.935/19...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Audiência Pública – Implementação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica (Lei nº 13.935/2019) PNE. Representante do - Programa Interd Momento MT

O principal desafio para a implantação plena da lei que prevê equipes de psicólogos e assistentes sociais nas escolas (Lei 13.935/19) é o financiamento, segundo disseram participantes de debate sobre o tema na Câmara dos Deputados.

Saiba mais sobre as opiniões divergentes e as propostas para garantir a presença desses profissionais nas escolas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.